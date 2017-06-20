Eda Erol müstakbel kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sevgilisi Alişan için doğum günü partisi organize etti.



Alişan'ın evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Eda Erol, kayınvalidesi Suzan Tektaş'la Alişan için sürpriz doğum günü programı organize etti.







ESRA EROL VE ALİ ÖZBİR DE PARTİYE KATILDI







Alişan'ın ailesinin tam kadro hazır bulunduğu partide, Eda Erol'a ablası Esra Erol ve eniştesi Ali Özbir eşlik etti.







kaynak:gazetevatan