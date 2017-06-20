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Eda'dan Alişan'a Sürpriz Doğum Günü
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eda'dan alişan'a sürpriz doğum günü

EDA'DAN ALİŞAN'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Eda Erol müstakbel kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sevgilisi Alişan için doğum günü partisi organize etti.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:33
Puan Ver : Eda'dan Alişan'a Sürpriz Doğum Günü(10/10)9


Alişan'ın evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Eda Erol, kayınvalidesi Suzan Tektaş'la Alişan için sürpriz doğum günü programı organize etti.

 

ESRA EROL VE ALİ ÖZBİR DE PARTİYE KATILDI

 

Alişan'ın ailesinin tam kadro hazır bulunduğu partide, Eda Erol'a ablası Esra Erol ve eniştesi Ali Özbir eşlik etti.



 



kaynak:gazetevatan








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