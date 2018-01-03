EDEN HAZARD'DAN BÜYÜK BAŞARI! YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
Belçika'da yılın en iyi oyuncusu Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku'yu geride bırakan Eden Hazard seçildi.
Premier Ligde geçen sezon şampiyon olan Chelsea'de Eden Hazard, Belçika'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Geçen sezon şampiyonlukta önemli bir payı olan Eden Hazard, bu sezonun ilk devresinde ise 26 maçta 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
EDEN HAZARD 10 BİN 280 OY TOPLADI
Oylama Eden Hazard, 10 bin 280 oy alırken, Kevin de Bruyne 4 bin 710 oyla ikinci sırada kaldı.
Sezona Everton'dan Manchester United'a transfer olarak başlayan Romelu Lukaku ise 3 bin 223 oy aldı.
Kaynak: haberinburada
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