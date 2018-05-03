EDİNSON CAVANİ'DEN NEYMAR İTİRAFI: EVET SORUN YAŞADIK
Paris Saint-Germain'imn Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, Brezilyalı yıldız Neymar ile sorun yaşadıklarını itiraf etti.
Fransa Ligi'nin şampiyonu Paris Saint-Germain'in golcü futbolcusu Edinson Cavani, Neymar ile aralarının iyi olmadığını belirtti.
"EVET PROBLEM YAŞADIK"
Fransız basınına konuşan Cavani, "Neymar ile problemler yaşadığımız doğru. Ona takımın başarısının kişisel başarıdan daha önemli olduğunu söyledim. Ben bir futbol çalışanıyım. Bir yıldız değilim. Onlar takımı için oynarsa ben de yardımcı olurum. Zamanla anlaşmaya başladık. Takım sahipleri bir karar verdi ve ben de buna saygı duyuyorum." sözlerini kullandı.
"2-3 SENE DAHA..."
PSG'de mutlu olduğunu kaydeden Uruguaylı golcü, "PSG ile 2020 yılına kadar sözleşmem var. Burada çok mutluyum. PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalim var. 2-3 sene kadar daha üst seviye oynamak istiyorum. Benim için futbol, hayatın kendisi." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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