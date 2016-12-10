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'edirne geliyoruz' dedi striptiz videosu paylaştı

'EDİRNE GELİYORUZ' DEDİ STRİPTİZ VİDEOSU PAYLAŞTI

Ünlü playboy ve Dj Taha Özer Edirne'de konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü playboy'un kadın takipçileri Taha Özer konser veremeye gitmeden önce striptiz videolarını paylaşıyor ve konseri ilan ediyorlar.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:54
Puan Ver : 'edirne Geliyoruz' Dedi Striptiz Videosu Paylaştı(9/10)8


Ünlü playboy ve Dj Taha Özer Edirne'de konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü playboy'un kadın takipçileri Taha Özer konser veremeye gitmeden önce striptiz videolarını paylaşıyor ve konseri ilan ediyorlar.

 

TAHA İÇİN STRİPTİZ YAPTI

 

Edirne konseri öncesi de Taha'nın fiziğiyle göz kamaştıran bir takipçisi striptiz yaparak Taha Özer'in Edirne konserini duyurmasına yardımcı oldu.

 

Ünlü playboy'un hayranı, bir süre kamera önünde striptiz yaptıktan sonra, Taha Özer yazılı kağıdı videoda gösterdi.



 



kaynak:vatan








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