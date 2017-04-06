Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.A, Ö.E, H.S ve M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.







Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı







kaynak:sabah