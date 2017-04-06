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edirne'de fetö/pdy operasyonu: 4 kişi tutuklandı

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:44
Puan Ver : Edirne'de Fetö/Pdy Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı(7/10)4


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.A, Ö.E, H.S ve M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı



 



kaynak:sabah








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