EDİS, KONSER SIRASINDA ÇOCUK HAYRANLARININ İZDİHAMINA UĞRADI
Şarkıcı Edis, Bursa'da düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamalarında çoğunluğu çocuklardan oluşan hayranlarının izdihamına uğradı.
Şarkıcı Edis, '40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çoğunluğu çocuklardan oluşan hayranlarının izdihamına uğradı.
23 NİSAN ETKİNLİĞİNE 40 ÜLKEDEN 800 ÇOCUK KATILDI
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa'da yapılan 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamaları devam ediyor. İlk gün düzenlenen şenlik yürüyüşüyle start alan ve 40 ülkeden 800 çocuğun iştirakiyle devam eden faaliyetler, ülke gösterilerinin ardından Sertap Erener konseriyle renklenirken, etkinliğin 4. gününde Sanatçı Edis sahne aldı. Sahne alan ünlü sanatçı küçük hayranları tarafından izdihama uğradı. Fotoğraf çektirmek isteyen yüzlerce çocuk sıraya girdi.
KONSERE BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI
Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla hayranlarını coşturan ünlü sanatçı, hareketli parçalarda sahnede yaptığı dans şovuyla büyük ilgi gördü. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı.
Kaynak: haberinburada
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