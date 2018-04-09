Dünyanın Gözü New York'ta! Bmgk, Kimyasal Saldırıyı Görüşüyor
Muharrem İnce Yine Kazan Kaldırdı: Afrin'e Aday Gösterilirsem Şaşırmam
Beyaz Saray'dan Kimyasal Saldırıyla İlgili Rusya'ya Suçlama: Sözünde Durmadı
Erdoğan Kırgızistan'ı Fetö Konusunda Uyardı: Bugün Bize, Yarın Size
Galatasaray Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi
Hükümet Sözcüsü Bozdağ: 3 Ayda 27 Bin Afgan Göçmen Türkiye'ye Geldi
Suriye'ye Olası Askeri Müdahaleyle İlgili Hükümetten İlk Açıklama: Artık İşler Yapılması Gerekiyor!
Husumetli Aileler Sokak Ortasında Çatıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
Efeler Liginde Şampiyon Halkbank!
Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu
Abd'deki Hakan Atilla Davasında Duruşma 7 Mayıs'a Ertelendi
Polis Samsunda Suçluya Göz Açtırmadı! Bir Ayda 409 Kaçak Yakalandı
Abd Suriye İçin Diplomatik Atağa Geçti, Herkes Aynı Soruyu Sordu: Listede Türkiye De Var Mı?
Rusya Ordusu'ndan Abd'ye Yalanlama: Guta'daki Yaralılarda Kimyasal İzine Rastlanmadı
Sevgilisinin Yatağında Gördüğü Adamı Bıçaklayan Genç, Ambulansı Aratmamış
Ukrayna'nın Efsane Kalecisi Shovkovskiy'ye Eski Kaynanasından Silahlı Saldırıda Bulundu
Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
İki Dünya Devi Nusr-Et'e Ortak Oldu! Tam 200 Milyon Dolar Ödediler
Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı
Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı

Efeler Liginde şampiyon Halkbank!

EFELER LİGİNDE ŞAMPİYON HALKBANK!

Efeler Liginde final serisi dördüncü maçında Halkbank, konuğu Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste üçüncü şapmiyonluğuna ulaştı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Efeler Liginde Şampiyon Halkbank!(10/10)6

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde 2-1 önde olan Halkbank, Arkas Spor'u da mağlup ederek ligde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9. kez şampiyon oldu!

Halkbank, play-off serisinin 4. maçının ilk setini 25-21, ikinci setinde de 25-21'lik skorla kazandı. Arkas Spor, maçın 3. setini 25-20 kazanarak ümidini korudu. 4. seti 25-19 kazanan Halkbank, şampiyonluğa ulaştı.

HALKBANK ŞAMPİYONLUK SAYISINI 9'A ÇIKARDI

Halkbank, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'de rakiplerini geride bırakarak 8 şampiyonluk kazanmıştı. Ankara temsilcisi bu galibiyetle 2017-18 sezonunda da zirveye ulaşarak zafer sayısını 9'a çıkarmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Efeler  Liginde  Şampiyon  Halkbank    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER