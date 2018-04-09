EFELER LİGİNDE ŞAMPİYON HALKBANK!
Efeler Liginde final serisi dördüncü maçında Halkbank, konuğu Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste üçüncü şapmiyonluğuna ulaştı.
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde 2-1 önde olan Halkbank, Arkas Spor'u da mağlup ederek ligde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9. kez şampiyon oldu!
Halkbank, play-off serisinin 4. maçının ilk setini 25-21, ikinci setinde de 25-21'lik skorla kazandı. Arkas Spor, maçın 3. setini 25-20 kazanarak ümidini korudu. 4. seti 25-19 kazanan Halkbank, şampiyonluğa ulaştı.
HALKBANK ŞAMPİYONLUK SAYISINI 9'A ÇIKARDI
Halkbank, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'de rakiplerini geride bırakarak 8 şampiyonluk kazanmıştı. Ankara temsilcisi bu galibiyetle 2017-18 sezonunda da zirveye ulaşarak zafer sayısını 9'a çıkarmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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