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efsane birden fazla modelle geri dönüyor

EFSANE BİRDEN FAZLA MODELLE GERİ DÖNÜYOR

Bir dönemin parlayan yıldızı Nokia için kuşkusuz son yıllar pek de parlak geçmedi. Ancak 2017'nin Nokia'nın yılı olabilir.

Tarih : 12 Aralık 2016, 13:12
Puan Ver : Efsane Birden Fazla Modelle Geri Dönüyor(5/10)7




Yıllar sonra kendi üreteceği telefonlarla piyasaya çıkma hazırlığı yapan Nokia, 2017 yılı için geri sayıma geçti. Finlandiya merkezli HMD Global'ın CEO'su Nummela, Economic Times'a konuştu. CEO'nun açıklamaları Nokia'nın yeni modeliyle ilgili merak edilen konulardan biri olan fiyat konusunda ipuçları verdi. Nokia için geniş bir ürün portföyü oluşturduklarının altını çizen Nummela, yeni ürünleri için geniş bir fiyat aralığı belirlediklerini söyledi. Bu açıklamalardan sonra Android işletim sistemiyle çalışacak bir cihazla geri dönmeye hazırlanan Nokia'nın birden fazla ürünle kullanıcının karşısına çıkabileceği iddiası gündeme geldi.



Nokia'nın yeni amirali hangi özelliklere sahip olacak?



Gelen bilgilere göre 5.2 veya 5.5 inç ekran boyutundaki cihaz 2K çözünürlüğe sahip olacak. Arka kamarası Carl Zeiss lense sahip olacağı belirtilen cihazda Snapdragon 820 işlemciye yer verilecek. Ayrıca cihazın suya dayanıklı olacağı da gelen bilgiler arasında. Nokia'nın HMD Global ve Foxconn iş birliğiyle yeni nesil akıllı telefonlarını 2017 yılı içerisinde piyasaya süreceği de artık kesinlik kazanmış durumda. Nokia'nın akıllı telefon pazarında yer almak adına marka ismini lisansladığı HMD Global, MWC 2017'de yer ayırttı. Başka bir deyişle bu hamleyle cihazın görücüye çıkacağı tarih de netleşmiş oldu.



 



 



kaynak:haber7








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