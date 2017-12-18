EFSANE, FUTBOLA VEDA ETTİ
Brezilya'nın tarihinin en önemli oyuncularından Kaka Leite, 35 yaşında futbola veda etti.
Brezilya'nın önemli oyuncularından Kaka Leite, futbolu bıraktığını açıkladı.
Kaka Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı. Teşekkür ederim. Şimdi yeni serüvenler için hazırım." ifadelerini kullandı.
ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI
Milan'da forma giyerken 2007'de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazanan orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nı elde etmişti.
Son kez ekim ayında ABD'nin Orlando City takımıyla sahaya çıkan 35 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Sao Paulo, İtalya'da Milan ve İspanya'da Real Madrid'de top koşturdu. 2014'te o dönem yeni kurulan Orlando City Kulübüne transfer oldu.
Kaynak: haberinburada
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