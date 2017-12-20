EFSANE FUTBOLCU, BENDEN BU KADAR DEDİ
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Çek futbolcu Tomas Rosicky, futbola veda ettiğini duyurdu.
Çek futbolcu Tomas Rosicky, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı.
Son olarak Sparta Prag forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, düzenlediği basın toplantısında, kontratının sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen performansını yeterli bulmadığı gerekçesiyle emeklilik kararı aldığını söyledi.
"VÜCUDUM PROFESYONEL FUTBOLUN GEREKLİLİKLERİNİ KALDIRAMIYOR"
Kendisini yetiştiren kulüp Sparta Prag ve taraftarına da teşekkür eden Rosicky, "Dikkatli bir incelemenin ardından, vücudumun profesyonel futbolun gerekliliklerini kaldıramayacak düzeye geldiğini fark ettim. Taraftarlarıma, bana veda etme fırsatı verdiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Sparta Prag'ın yanı sıra Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını uzun yıllar boyunca giyen Tomas Rosicky, Çekya forması ile 105 karşılaşmada 23 gole imza attı.
Kaynak: haberinburada
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