EFSANE FUTBOLCU, PROVADA ÖLÜM GRUBUNU ÇEKTİ
İspanyol efsane futbolcu Charles Puyol, Dünya Kupası prova kuralarında F Grubuna Brezilya, İspanya, İsveç ve Japonya'yı çekti.
FIFA Dünya Kupası'nda gruplar bu akşam çekilecek kuralar sonrasında belli olacak.
32 takım 8 gruba ayrılacağı çekilişte eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol gibi isimler hazır bulunacak.
F GRUBU, ÖLÜM GRUBU OLDU
Her organizasyonda olduğu gibi bu kura çekimi öncesinde de bir prova kurası gerçekleştirildi. İki gündür Moskova'da bulunan Barcelona'nın efsane kaptanı Carles Puyol, yapılan bu denemede ortaya çıkan bazı grupların görselini paylaştı. Buna göre F Grubu'nda 'ölüm grubu' tabir edilen zor bir eşleşmenin ortaya çıktığı görüldü.
Fenerbahçeli Giuliano'nun da kadrosunda olması beklenen ve 5 kezle bu kupayı en çok kazanan ekip konumundaki Brezilya, 2010 şampiyonu İspanya ve ondan bir önceki şampiyon İtalya'yı play-off'ta saf dışı bırakan İsveç gibi güçlü ekiplerle eşleşti. Bu ekiplere Vahid Halilhodzic'in takımı Japonya da eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
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