EFSANE FUTBOLCU RONALDİNHO: MESSİ'YLE BİR KEZ DAHA SAHAYA ÇIKMAYI İSTERDİM
Ronaldinho, Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Onunla bir kez daha sahaya çıkmak isterdim." dedi.
Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, Lionel Messi'yle daha uzun süre birlikte oynayamadığı için içinde ukde kaldığını itiraf etti.
Ronaldinho, Lionel Messi'yi Cristiano Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olarak gördüğünü ve geçmişte Barcelona'da Arjantinli yıldızla birlikte daha uzun zaman geçirmeyi dilediğini söyledi.
DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU KİM SORUSUNA "MESSI" YANITINI VERDİ
İki kez dünyada yılın oyuncusu seçilen Ronaldinho, Malezya'da yaptığı bir tanıtım gezisi esnasında kendisine yöneltilen "Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu?" sorusuna kesin bir şekilde "Messi" cevabını verirken, "Onunla birlikte oynamaya devam etmeyi çok isterdim" dedi.
"Messi'yle yeterince zamanım olmadı, çok gençti" diyen Ronaldinho, "Onunla bir kez daha sahaya çıkmayı isterdim" itirafında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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