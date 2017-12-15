EFSANE FUTBOLCU RONALDİNHO SİYASETE GİRİYOR
Brezilya'nın futbol efsanelerinden Ronaldinho siyasete giriyor. 37 yaşındaki Ronaldinho aşırı sağcı Patriota Partisi'nin Minas Gerais bölgesindeki senatör adayı olacak.
Aralık başında 2018'de futbola resmen veda edeceğini açıklayan Ronaldinho siyasete giriyor. 37 yaşındaki yıldızın gelecek yıl Ekim ayında yapılacak senato seçimlerine gireceği belirtildi.
Brezilya basınındaki haberlere göre, Ronaldinho aşırı sağcı Patriota Party'nin senatör adaylarından olacak. Ronaldinho'nun 2012- 2014 döneminde top koşturduğu Atletico Mineiro takımının da yer aldığı Minas Gerais bölgesinden aday olması bekleniyor.
EFSANE FUTBOLCU ROMARIO 2015'TEN BERİ SENATODA
Ronaldinho seçimlerden başarıyla ayrılırsa senatodaki ikinci eski yıldız futbolcu olacak. Romario 2015'ten beri senatoda görev yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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