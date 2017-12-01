EFSANE FUTBOLCU RONALDO'NUN YENİ HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Brezilyalı efsanevi golcü Ronaldo'nun yeni hali hayranlarını hem şaşırttı hem mutlu etti. Fenomen oyuncu, Ocak 2017'deki haline kıyasla oldukça fit görüntüsüyle dikkat çekti.
Modacı kız arkadaşı Celina Locks'ın yeni koleksiyonunu tanıttığı organizasyonda boy gösteren efsanevi Brezilyalı futbolcu Ronaldo, 'fit' görüntüsüyle dikkat çekti.
MİCHAEL OWEN'A MESAJ GÖNDERMİŞ OLDU
'Hipotroid' rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya meyilli olan ve aldığı kiloları vermekte zorlanan Ronaldo'nun Ocak 2017'deki görüntüsüyle Kasım 2017'deki görüntüsü arasındaki fark Ronaldo'nun hayranlarını mutlu etti.
Sao Paolo'daki etkinlikte objektiflere kız arkadaşıyla poz veren Ronaldo, Ocak ayında sosyal medyada kendisiyle dalga geçen ve tepki çeken eski takım arkadaşı Michael Owen'a da mesaj göndermiş oldu.
"ESKİ DOSTUMU GÖRENE KADAR KİLO ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"
Owen, Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülünü Bernabeu'da kaldırdığı törende Luis Figo, Zinedine Zidane ve Ronaldo'yla bir araya gelmiş; sonrasında Twitter'dan "Eski dostum Ronnie'yi görene kadar kilo aldığımı düşünüyordum" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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