Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Efsane futbolcu Ronaldo'nun yeni hali herkesi şaşırttı

EFSANE FUTBOLCU RONALDO'NUN YENİ HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Brezilyalı efsanevi golcü Ronaldo'nun yeni hali hayranlarını hem şaşırttı hem mutlu etti. Fenomen oyuncu, Ocak 2017'deki haline kıyasla oldukça fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Tarih : 01 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Efsane Futbolcu Ronaldo'nun Yeni Hali Herkesi Şaşırttı(9/10)5

Modacı kız arkadaşı Celina Locks'ın yeni koleksiyonunu tanıttığı organizasyonda boy gösteren efsanevi Brezilyalı futbolcu Ronaldo, 'fit' görüntüsüyle dikkat çekti.

MİCHAEL OWEN'A MESAJ GÖNDERMİŞ OLDU

'Hipotroid' rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya meyilli olan ve aldığı kiloları vermekte zorlanan Ronaldo'nun Ocak 2017'deki görüntüsüyle Kasım 2017'deki görüntüsü arasındaki fark Ronaldo'nun hayranlarını mutlu etti.

Sao Paolo'daki etkinlikte objektiflere kız arkadaşıyla poz veren Ronaldo, Ocak ayında sosyal medyada kendisiyle dalga geçen ve tepki çeken eski takım arkadaşı Michael Owen'a da mesaj göndermiş oldu.

"ESKİ DOSTUMU GÖRENE KADAR KİLO ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Owen, Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülünü Bernabeu'da kaldırdığı törende Luis Figo, Zinedine Zidane ve Ronaldo'yla bir araya gelmiş; sonrasında Twitter'dan "Eski dostum Ronnie'yi görene kadar kilo aldığımı düşünüyordum" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Efsane  Futbolcu  Ronaldo  Nun  Yeni  Hali  Herkesi  Şaşırttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER