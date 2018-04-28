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Efsane kulüp 2. Lige düştü

EFSANE KULÜP 2. LİGE DÜŞTÜ

Bir zamanların efsane kulübü Samsunspor, Giresunspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 2. Lige düştü.

Tarih : 28 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Efsane Kulüp 2. Lige Düştü(7/10)3

Bir zamanların efsane kulübü Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Giresunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi ve alt kümeye düştü.

Maç sonrası kırmızı-beyazlı oyuncuların birçoğu gözyaşlarını tutamadı.

Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki sezon 2. Ligde mücadele edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Efsane  Kulüp  2  Lige  Düştü    haber

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