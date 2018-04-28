EFSANE KULÜP 2. LİGE DÜŞTÜ
Bir zamanların efsane kulübü Samsunspor, Giresunspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 2. Lige düştü.
Bir zamanların efsane kulübü Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Giresunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi ve alt kümeye düştü.
Maç sonrası kırmızı-beyazlı oyuncuların birçoğu gözyaşlarını tutamadı.
Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki sezon 2. Ligde mücadele edecek.
Kaynak: haberinburada
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