EFSANE SPOR SPİKERİ HAYATINI KAYBETTİ
Efsane spor sunucusu ve spiker Dick Enberg, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Efsane spor sunucusu ve spiker Dick Enberg 82 yaşında hayatını kaybetti.
82 yaşında hayatını kaybeden Dick Enberg'in eşi Barbara, eşiyle Boston'da buluşmayı planlıyordu. Barbara, ailenin Enberg'in San Diego havaalanına gitmeden kalp krizi geçirdiğine inandığını belirtti. Ünlü Dodgers spikeri Vin Scully, Eylül 2016'da LA Times'a verdiği demeçte, Enberg için "Olağanüstü bir spiker. Yetenekleri için büyük saygı ve hayranlığım var" demişti.
60 YIL BOYUNCA ÇALIŞTI
NBC, CBS ve ESPN gibi TV kanallarında çalışann Enberg, 10 Super Bowls, 28 Wimbledon ve sekiz NCAA Turnuva oyununu kapsayan 60 yıllık bir yayın kariyerine sahipti. "Touch' em all" ve "Oh my!" gibi akıllara kazınan cümleleri ile tanınıyordu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yer alan Mount Clemens'te doğan Enberg iki kez evlendi ve altı çocuğu bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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