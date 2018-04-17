EFSANE SPORCU KENDİSİNDEN 40 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ SIRADA FELÇ GEÇİRDİ
Amerikan güreşinin efsane sporcularından, Kral lakaplı 68 yaşındaki Jerry Lawler, 29 yaşındaki sevgilisi ile ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi.
2012 yılında duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek aktif spor hayatını sonlandıran Jerry Lawler, şimdi ise başka bir şok yaşadı. Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, aynaya baktığında gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı.
"AMAN TANRIM, FELÇ GEÇİRİYORSUN"
68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerler anlattı:
"İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kaltım ve Lauryn'e hiçbir şey hissetmediğini söyledim. Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden "Bir şey hissetmiyorum" deyince doğrulup yüzüme baktı. Kısa süreli bir göz temasından sonra Lauryn "Aman tanıtım Lawler kalk ve hemen aynaya bak" dedi. Koşarak banyoya gittim ve aynaya baktım. Ağzımın sağ tarafı çeneme kadar sarkmıştı, felç geçiriyordum. Bir süre hiçbir şey söyleyemeyen Lauryn daha sonra çığlık attı: "Aman tanrım, inme geçiriyorsun."
2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Lawler hemen yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca hiç konuşamayan Lawler, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 6 Yaşındaki Mağdurun Ailesinin Şikayetçi Olmadığı İstismarcıya 15 Yıl Hapis
- Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Erken Seçim Çağrısına Yanıt Verdi
- Gözaltına Alınmaya Çalışılırken, Polislerin Yanında Vuruldu
- Dilara'nın Cesedinden Eski Eşinin Spermleri Çıktı
- Son Dakika! Ankara'da Sürpriz Zirve! Bahçeli, Adalet Bakanı Gül İle Görüşüyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar