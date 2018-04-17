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Efsane Sporcu Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Girdiği Sırada Felç Geçirdi
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Efsane Sporcu Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi ile Cinsel İlişkiye Girdiği Sırada Felç Geçirdi

EFSANE SPORCU KENDİSİNDEN 40 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ SIRADA FELÇ GEÇİRDİ

Amerikan güreşinin efsane sporcularından, Kral lakaplı 68 yaşındaki Jerry Lawler, 29 yaşındaki sevgilisi ile ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Efsane Sporcu Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Girdiği Sırada Felç Geçirdi(5/10)1

2012 yılında duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek aktif spor hayatını sonlandıran Jerry Lawler, şimdi ise başka bir şok yaşadı. Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, aynaya baktığında gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı.

"AMAN TANRIM, FELÇ GEÇİRİYORSUN"

68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerler anlattı:

"İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kaltım ve Lauryn'e hiçbir şey hissetmediğini söyledim. Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden "Bir şey hissetmiyorum" deyince doğrulup yüzüme baktı. Kısa süreli bir göz temasından sonra Lauryn "Aman tanıtım Lawler kalk ve hemen aynaya bak" dedi. Koşarak banyoya gittim ve aynaya baktım. Ağzımın sağ tarafı çeneme kadar sarkmıştı, felç geçiriyordum. Bir süre hiçbir şey söyleyemeyen Lauryn daha sonra çığlık attı: "Aman tanrım, inme geçiriyorsun."

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Lawler hemen yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca hiç konuşamayan Lawler, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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