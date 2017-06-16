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ege denizi'nde 3. 9 şiddetinde deprem

EGE DENİZİ'NDE 3. 9 ŞİDDETİNDE DEPREM

Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:13
Puan Ver : Ege Denizi'nde 3. 9 Şiddetinde Deprem(6/10)5


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ege Denizi'nde saat 08.59 sıralarında yerin 7.9 kilometre derinliğinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede ufak çaplı artçı sarsıntılar da halen devam ediyor



 



kaynak:milliyet








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