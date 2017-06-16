

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ege Denizi'nde saat 08.59 sıralarında yerin 7.9 kilometre derinliğinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede ufak çaplı artçı sarsıntılar da halen devam ediyor







kaynak:milliyet