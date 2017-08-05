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Ege Denizinde 4,2 Büyüklüğündeki Deprem!
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Ege DeniziNDE 4,2 Büyüklüğündeki Deprem!

EGE DENİZİNDE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM!

Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,96 kilometre olarak belirlendi.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Ege Denizinde 4,2 Büyüklüğündeki Deprem!(6.8/10)13


Ege Denizi'nde, sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



DEPREMİN DERİNLİĞİ 6,96 KİLOMETRE OLARAK TESPİT EDİLDİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 06:20'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yaklaşık 6,96 kilometre derinlikte meydana geldi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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