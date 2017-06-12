

Karaburun'da 4,9 ve 4 büyüklüğünde iki artçı deprem daha oldu. Şu ana kadar en büyüğü 4,9 olan 8 artçı sarsıntı yaşandı.







Merkez üssü Ege Denizi olan 6,3 şiddetindeki deprem Saat 15,28'de meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 6,2 ve merkez üstünü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olarak açıkladı. Karaburun Kaymakamı depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti. Deprem İzmir'de paniğe yol açtı. Vatandaş sokağa döküldü. Sarsıntı İstanbul da dahil 5 şehir ve Yunanistan'da hissedildi. Yakınlarını arayanlar telefon hatları kilitledi.