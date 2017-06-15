

Ege Denizi, bugün bir kez daha sallandı. 6.2'lik büyük depremin ardından sarsıntıların yaşandığı bölgede, gerçekleşen son depremin büyüklüğü 4.2







Midilli Adası'nın güney açıklarında saat 13.37'de meydana gelen sarsıntı, 13.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.







Pazartesi günü İzmir ve İstanbul'un da aralarında olduğu 10'dan fazla kenti sallayan büyük deprem, Yunanistan'ın Midilli adasında binaların yıkılmasına yol açmıştı. Adanın güneyindeki köylerde enkaz altında kalan birkaç kişi yaşamını yitirmişti.







kaynak:milliyet