EGE DENİZİ'NDE KRİZ ÇIKARAN İSTİHBARATIN ABD'DEN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Ege Denizi'nde Türk bandıralı yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılmasıyla Ankara-Atina arasında patlayan krizin, arka planına ulaşıldı. İskenderun'dan aldığı yükle İzmit Körfezi'ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuruyük gemisine, 3 Temmuz 2017'de Yunan Sahil Güvenlik botları Rodos Adası açıklarında ateş açtı. Uluslararası sulardaki gemiye 16 kurşun isabet etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, "Yunan makamlarının insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kınıyoruz. Hangi sebeple olursa olsun bunun izahı yoktur" açıklaması yaparken, TSK bölgeye bir hücumbot ile iki sahil güvenlik botu gönderdi.
'UYUŞTURUCU ÇIKMADI'
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Türkiye, olay üzerine Yunanistan'a nota vererek bilgi istedi. Yunanistan, "Kuruyük gemisinde uyuşturucu taşındığı yönünde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) istihbarat verdiğini, geminin durdurularak aranmak istendiğini, uyarıları reddetmesi üzerine de prosedür uyarınca geminin güvenli yerlerine ateş açıldığını" Türkiye ile paylaştı.
Yunanistan'dan gelen bilgi üzerine gemi, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde Marmaris Limanı'na çekildi. Narkotik ekipler ve dedektör köpeklerle gemi arandı; uyuşturucu bulunmadı.
AÇIKLAMA İSTENDİ
Türkiye, krize neden olan istihbaratı verdiği belirlenen DEA'nın, Ankara ve İstanbul'daki ofislerindeki yetkilileri çağırarak istihbaratın kaynağını sordu. DEA yetkilileri önce istihbaratın kaynağının kendileri olmadığını savundu. Türkiye, "O zaman gerekli açıklamaları yapın" uyarısında bulundu. DEA yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirtti, ancak aradan iki hafta geçmesine rağmen bir açıklama gelmedi. Türkiye, bu arada Yunanistan'a istihbaratın DEA'dan verildiğini bir kez daha teyit etti. Tartışmalı istihbarat, Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirdi.
Kaynak: haberinburada
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