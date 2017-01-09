

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan etkili olacak rüzgar, 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın akşamdan itibaren etkisini yitirecek.



Güney Ege'de ise yarın sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, akşam etkisini kaybedecek.



Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.







kaynak:trthaber