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Ege Denizi'nde sabah saatlerinde korkutan deprem!

EGE DENİZİ'NDE SABAH SAATLERİNDE KORKUTAN DEPREM!

Ege Denizi'nde saat 08.20'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem üssüne en yakın yerleşim yerinin, Muğla'nın Datça ilçesi olduğu belirtildi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 10:00
Puan Ver : Ege Denizi'nde Sabah Saatlerinde Korkutan Deprem!(5/10)1

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 08.20'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ EGE DENİZİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi tarafından yapılan açıklamada saat 08.20'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin 35 kilometre uzaklıktaki Muğla Datça Mesudiye köyü olduğu belirtildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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