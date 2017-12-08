EGE DENİZİ'NDE SABAH SAATLERİNDE KORKUTAN DEPREM!
Ege Denizi'nde saat 08.20'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem üssüne en yakın yerleşim yerinin, Muğla'nın Datça ilçesi olduğu belirtildi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 08.20'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ EGE DENİZİ
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi tarafından yapılan açıklamada saat 08.20'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin 35 kilometre uzaklıktaki Muğla Datça Mesudiye köyü olduğu belirtildi
Kaynak: haberinburada
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