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ege deniz'nde korkutan deprem

EGE DENİZ'NDE KORKUTAN DEPREM

Ege Deniz'nin Karaburun açıklarında saat 09:00 sıralarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:41
Puan Ver : Ege Deniz'nde Korkutan Deprem(9/10)8


Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında saat 09.12'de deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3,6 olarak ölçüldü.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:12'de merkez üssü Ege Denizi'nde Karaburun açıkları olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi.



 



kaynak:milliyet








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