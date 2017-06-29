

Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında saat 09.12'de deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3,6 olarak ölçüldü.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:12'de merkez üssü Ege Denizi'nde Karaburun açıkları olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi.







kaynak:milliyet