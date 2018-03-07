Basel Kazandı, Turu Manchester City Geçti
Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Kaçak Mahkumu Yakalamaya Giden Polise Saldırı: 7 Yaralı!
Ege Korkutan Deprem! Tatil Beldesi 4 Şiddetinde Sallandı

EGE KORKUTAN DEPREM! TATİL BELDESİ 4 ŞİDDETİNDE SALLANDI


Ege korkutan deprem! Tatil beldesi 4 şiddetinde sallandı
Tarih : 07 Mart 2018, 22:10
Puan Ver : Ege Korkutan Deprem! Tatil Beldesi 4 Şiddetinde Sallandı(5/10)1

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREM YERİN 7,1 KM ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 19.02'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 3.9 olarak duyurdu. Kandilli verilerini revize ederek 3.7 olarak yeniden açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ege  Korkutan  Deprem  Tatil  Beldesi  4  Şiddetinde  Sallandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER