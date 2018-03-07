EGE KORKUTAN DEPREM! TATİL BELDESİ 4 ŞİDDETİNDE SALLANDI
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DEPREM YERİN 7,1 KM ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 19.02'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 3.9 olarak duyurdu. Kandilli verilerini revize ederek 3.7 olarak yeniden açıkladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
- Soyunma Odasındaki Çıplak Kadınların Fotoğrafını Çekti, Erkek Arkadaşım İçin Dedi
- Tayvanlı Kadın, 62 Yaşında Normal Doğumla Anne Oldu
- 15 Yaşından Küçüklerle Cinsel Temas Tecavüz Kapsamına Alınıyor
- Cani Anne Elleriyle Teslim Etti, Sevgilisi Tecavüz Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar