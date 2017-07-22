İsrail Geri Adım Attı: Mescid-İ Aksa'daki Dedektörler Kaldırılıyor
Babası Futboluyla Efsane,Kendisi İse Uyuşturucu Ticareti İle
Ege Yine Sallandı! Bodrum Açıklarında 4,6 Büyüklüğünde Deprem
Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
Bakan Soylu: Tunceli'de 3 Örgütten 186 Terörist Öldürdük
Fenerbahçe Taraftarının Hevesi Kursağında Kaldı
Esed Rejimi Tek Taraflı Olarak Doğu Guta'daki Saldırıları Durdurdu
Kahramanmaraş'ta Çocuk Gelin 18 Yaşındaki Eşini Öldürdü!
Bayrampaşa'da Yunus Ekipleri Bariyerlere Çarptı: 1 Polis Şehit Oldu
Beykoz'da Araç Taşıyan Tır Kaza Yapınca Cadde Savaş Alanına Döndü
Araplar Ve Filistinliler Erdoğan'ın Mescid-İ Aksa Şiirini Okuduğu Filmi Payleşıyor
Hakan'ın Milan'daki İlk Golü Şiir Gibi
İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Hero Yazılı Tişörtlerin Talimatı Darbe Girişiminden 1 Ay Sonra Verilmiş
Fetö'den İhraç Edilen Eski Komiser Yardımcısı Yüzlerce Kaçak Telefonla Yakalandı
Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Talimat Verdi, Şoförü Ve Eskortlar Bütün Işıklarda Durdu
15 Temmuz'un Kahraman Albayı, General Oldu
Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz

EGE YİNE SALLANDI! BODRUM AÇIKLARINDA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM


Ege yine sallandı! Bodrum açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Tarih : 22 Temmuz 2017, 21:40
Puan Ver : Ege Yine Sallandı! Bodrum Açıklarında 4,6 Büyüklüğünde Deprem(10/10)6

Ege'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

BODRUM'UN 6 KİLOMETRE AÇIĞINDA

Dün gerçekleşen 5.0 şiddetindeki artçı sarsıntının ardından bugün akşam 20:09'da 4,6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde ve Bodrum'un 6 kilometre açığında gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ege  Yine  Sallandı  Bodrum  Açıklarında  46  Büyüklüğünde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER