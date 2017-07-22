EGE YİNE SALLANDI! BODRUM AÇIKLARINDA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
BODRUM'UN 6 KİLOMETRE AÇIĞINDA
Dün gerçekleşen 5.0 şiddetindeki artçı sarsıntının ardından bugün akşam 20:09'da 4,6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde ve Bodrum'un 6 kilometre açığında gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail Geri Adım Attı: Mescid-İ Aksa'daki Dedektörler Kaldırılıyor
- Bakan Soylu: Tunceli'de 3 Örgütten 186 Terörist Öldürdük
- Araplar Ve Filistinliler Erdoğan'ın Mescid-İ Aksa Şiirini Okuduğu Filmi Payleşıyor
- Hero Yazılı Tişörtlerin Talimatı Darbe Girişiminden 1 Ay Sonra Verilmiş
- Fetö'den İhraç Edilen Eski Komiser Yardımcısı Yüzlerce Kaçak Telefonla Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
- Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı
- Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
Bu Haberle İlgili Yorumlar