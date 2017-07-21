EGE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Ege'de Merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ufak çaplı artçı sarsıntılar devam ederken, akşam saatlerinde 5.0 büyüklüğünde büyük bir artçı sarsıntı gerçekleşti.
KOS ADASININ BATISINDA
AFAD, son artçı sarsıntının, Kos adasının batısında, ege denizi açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 2.6 km derinliğinde meydana geldi.
Deprem Bodrum ve çevresinde de şiddetli hissedildi.
Kaynak: haberinburada
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