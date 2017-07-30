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Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
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Ege'de deprem! Bodrum ve çevresi bu kez 4.4'le sallandı

EGE'DE DEPREM! BODRUM VE ÇEVRESİ BU KEZ 4.4'LE SALLANDI

Bodrum açıklarında, Gökova Körfezinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kıyıdan 500 metre açıkta oluşan deprem, tüm körfezde hissedildi.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı(5/10)1

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin geçtiği bilgiye göre Bodrum Gökova'da saat 20: 51'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





YILDIZ ADALARI BÖLGESİNDE OLUŞTU



Kıyıdan 500 metre açıkta, Yıldız Adaları bölgesinde meydana gelen deprem yeni 7 kilometre derinliğinde oluştu.



Kısa süreli paniğe neden olan deprem, tüm körfezde hissedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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