Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atkısında Dikkat Çeken Detay!
Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Cezaevi Firarisi Hırsız Polisten Kaçarken Havuza Düşüp Yakalandı
50'sinden Sonra Siyah Önlük Beyaz Yakayla Okula Gidiyorlar
Erdoğan'a Büyük Sürpriz! 4 Dilde Aynı Mesajı Verdiler
Ege'de Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 14 Ölü
Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar
Komşunun Bayramı Turizmcinin Yüzünü Güldürdü! Akın Akın Geldiler
51 Yıllık Ceza, Çocuğuna Tecavüz Edilen Annenin Yüreğini Soğutmadı
Hasta Gibi Randevu Alıp Tıp Bayramı'nda Doktoru Gasp Ettiler
Boğaz'da Sulara Gömülen Suriyeliyi Başka Bir Suriyeli Kurtardı
İngiltere'den Savaş Çıkaracak Hamle! Nükleer Denizlatı İle Gözdağı
Romantik Prens! İkinci Töreni Gelinin Memleketinde Yaptı
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Sert Uyarı!
Temizlik İşçisi, Çöpten Topladıklarıyla Çöp Arabasını Böyle Süsledi
Tsk, Uluslararası Medyanın 'hastane Vuruldu' Yalanını Videoyla Çürüttü
Sigara Hırsızları Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandılar
Tekirdağ'ın 'şoför Nebahat'i Erkeklere Taş Çıkartıyor
Beşiktaş, Tekir'i Arıyor
Karadeniz İlini İhya Edecek 1,6 Milyarlık Yatırım, Gün Sayıyor

EGE'DE FACİA! GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI: 14 ÖLÜ


Ege'de facia! Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü
Tarih : 17 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Ege'de Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 14 Ölü(7/10)3

Yunan adası açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

14 GÖÇMENİN CENAZESİ BULUNDU

Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında kaçak mültecileri taşıyan ahşap tekne battı. Yunan Sahil Güvenlik güçleri teknede 20 kişinin bulunduğunu bildirirken, şu ana kadar 14 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 4'Ü ÇOCUK

Hayatını kaybedenlerin 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Yunan Sahil Güvenlik ve Frontex güçleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ege  De  Facia  Göçmenleri  Taşıyan  Bot  Battı  14  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER