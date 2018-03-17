EGE'DE FACİA! GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI: 14 ÖLÜ
Yunan adası açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
14 GÖÇMENİN CENAZESİ BULUNDU
Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında kaçak mültecileri taşıyan ahşap tekne battı. Yunan Sahil Güvenlik güçleri teknede 20 kişinin bulunduğunu bildirirken, şu ana kadar 14 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN 4'Ü ÇOCUK
Hayatını kaybedenlerin 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Yunan Sahil Güvenlik ve Frontex güçleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.
Kaynak: haberinburada
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