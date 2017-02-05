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EGE'DE KAÇAK TAŞIYAN BOT BATTI: 1 ÖLÜ


EGE'DE KAÇAK TAŞIYAN BOT BATTI: 1 ÖLÜ
Tarih : 05 Şubat 2017, 21:12
Puan Ver : Ege'de Kaçak Taşıyan Bot Battı: 1 Ölü(9/10)6


Uzun süre motorla uğraşan göçmenler, Sahil Güvenliği arayarak yardım istedi.



Bu sırada botta bulunan Etiyopyalı bir kadın dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Belirlenen koordinata önce kontrol botu 4301 gitti. Botun olay yerine varmasıyla denizde boğulmamak için mücadele eden mülteciler bota hücum etti.



Taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir ağırlık alan bot batma tehlikesi geçirirken, çok kısa süre sonra TCSG 28 ve TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek göçmenleri kurtardı.








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