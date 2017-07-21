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Ege'de Meydana Gelen Deprem Sonrası Hadise de Dışarıda Yattı

EGE'DE MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI HADİSE DE DIŞARIDA YATTI

Muğla açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Hadise de deprem sonrası geceyi dışarıda uyuyarak geçirdi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : Ege'de Meydana Gelen Deprem Sonrası Hadise De Dışarıda Yattı(8/10)4

Ünlü şarkıcı Hadise, Bodrum'da tatil yaparken 6.3 büyüklüğündeki depremden etkilenenler arasında yer aldı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Hadise, geceyi dışarda uyuyarak geçirdiklerini ve çok korktuğunu belirtti.

"ÖYLE BİR SALLANDI Kİ KENDİMİZİ NASIL DIŞARI ATTIK ANLATAMAM"

Hadise deprem sonrası gece uyudukları fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü: "Dün gece Bodrum'da depremi hisseden, korkan herkese geçmiş olsun. Öyle sallandı ki evimiz, kendimizi nasıl evden dışarı attık anlatamam. Aklıma geldikçe korkuyu yeniden hissediyorum. Ve şükrediyorum, ailem yanımda. Bu resmide ablam çekmiş, hepimiz dışarda yastıklar üzerinde uyurken. Ülkemizde ağır depremleri yaşayanları konuştuk gece ve yaşadıkları korkuyu az olsada hissedebildik biz de. Allah ülkemizi daha fazla depremlerden korusun inşallah. Ve yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, mekanları cennet olsun"

İşte Hadise'nin o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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