Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Korucu Yaralandı
Ege'de Sular Isınıyor! Orgeneral Akar'dan Yunanistan'a Sert Uyarı
Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
Fetö'cü Diyerek Şantaj Yapıyordu! Firari Televizyon Sahibi Yakalandı
Dev Derbinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Sınavla Girilecek Liseler Ve Sınav Tarihi Belli Oldu!
Tff; Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray'ı Pfdk'ya Sevk Etti
Karadeniz'de Korkutan Tablo! Sayı 11 Günde 37'ye Ulaştı
Helikopter Kriziyle İlgili Yunanistan'dan İlk Açıklama: Önemsemiyoruz
Manchester United'dan Lionel Messi Kararı!
Eczacıbaşı Vitra Avrupa Şampiyonu Oldu
Real Madrid, Gareth Bale İçin Kararını Verdi
Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay Yalanlaması
Oğlunu Bıçaklayarak Öldürmüştü! Mahkemede 'kötü Baba Değilim' Dedi
Bodrum'da Korkutan Deprem!
Dolar Rekor Kırdı! Merkez Bankasından Müdahale Geldi
Harry Kane Kızının Üzerine Yemin Etti
Petrol Şeyhlerine Seslendi: Zekatınızı Verseniz, Dünyada Fakir Kalmaz!
Aşiret Düğününde Dolarlar Havada Uçuştu
Abd Savaş Gemileri Akdeniz Yolunda! Almanya Da Sahaya İniyor

Ege'de sular ısınıyor! Orgeneral Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı

EGE'DE SULAR ISINIYOR! ORGENERAL AKAR'DAN YUNANİSTAN'A SERT UYARI

Son dakika... Genelkurmay Başkanı Org. Akar, Ege'deki son gelişmelerle ilgili üstü kapalı olarak Yunanistan'ı uyarıp, "Oldu bittiye izin verilmeyecek!" dedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Ege'de Sular Isınıyor! Orgeneral Akar'dan Yunanistan'a Sert Uyarı(7/10)3

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Akar 'Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.' dedi.

"SİVİLLER TSK İÇİN DOKUNULMAZDIR"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor. Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır."

"ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR"

"Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir."

"EGE VE AKDENİZ'DE OLDU BİTTİYE İZİN YOK"

Genelkurmay Bakanı Orgeneral Akar, "Ege ve Akdeniz'de oldu bittiye izin yok" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ege  De  Sular  Isınıyor  Orgeneral  Akar  Dan  Yunanistan  A  Sert  Uyarı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER