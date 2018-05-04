EGE'DE TÜRK GEMİSİ İLE YUNAN SAVAŞ GEMİSİ ÇARPIŞTI
Ege Denizi'nde Türk çimento gemisiyle, Yunan savaş gemisi çarpıştı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İKİ GEMİDE DE BATMA TEHLİKESİ YOK
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Midilli adası açıklarında Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı. İki gemide de batma tehlikesi olmadığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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