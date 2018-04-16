Kamyon İett Otobüsüne Çarptı! Herkes Yaralılarla Uğraşırken Köpek Polisi Isırdı
Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
Çağla Şıkel'in Gençlik Sırrım Dediği Annesi, Deniz Akkaya'ya Benziyor
Şırnak Şehitlerinin Acı Haberi Ailelerine Verildi! Bir Onbaşının, Terhisine 8 Gün Kalmıştı
Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
Son Dakika! Ankara'dan Adaya Bayrak Diken Yunanistan'a Sert Çıkış: Askerlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkabilir
Çavuşoğlu, Macron'a Sert Çıktı: Gelmek İstedi, Davet Etmedik
Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
Psg'ye 7-1 Yenilen Monaco, Bilet Parasını İade Edecek
Gülen Yüzünün Ardından Dram Çıktı! 12 Yıl Boyunca Annesine Teyze Demiş
Rusya'dan Abd'ye Şimdiye Kadarki En Sert Tepki Geldi
Dışişleri Bakanlığından 461 Personele İhraç
Taksim İzni Çıkmayan Chp'liler, İstiklal'de Oturma Eylemi Yaptı
Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Ege'de Yeni Gerilim! Yunan Bayrağı Diktiler, Sahil Güvenlik Kaldırdı
Nato'nun 1 Numarası, Suriye Operasyonunun Hedefini Ankara'dan Duyurdu!
Arkadaşının Tekmesi Hayatını Kurtardı! Bacağındaki Tümörlü Kemik Çıkartılıp Tekrar Yerleştirildi
Altın Fiyatları Yükselince Aşiretler, Düğün Süresini Kısalttı
Küçücük Çatlak Tarihi Yalının Yıkılmasına Neden Olmuş
Erdoğan'dan Dünyadaki Ekonomik Dengeleri Değiştirecek Öneri!

Ege'de yeni gerilim! Yunan bayrağı diktiler, sahil güvenlik kaldırdı

EGE'DE YENİ GERİLİM! YUNAN BAYRAĞI DİKTİLER, SAHİL GÜVENLİK KALDIRDI

Son dakika! Sahil Güvenlik ekipleri, Ege'de kayalığa dikilen Yunan bayrağını kaldırdı. Operasyonun detaylarını açıklayan Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ı uyardı: Gereken karşılığı vermeye hazırız.

Tarih : 16 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Ege'de Yeni Gerilim! Yunan Bayrağı Diktiler, Sahil Güvenlik Kaldırdı(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, ' 'Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız" dedi.

Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

"GEREKEN KARŞILIĞI VERMEYE HAZIRIZ"

' 'Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ege  De  Yeni  Gerilim  Yunan  Bayrağı  Diktiler  Sahil  Güvenlik  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER