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Ege'de Yunan Jeti Düştü! Bakan Duyurdu: Pilot Hayatını Kaybetti
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Ege'de Yunan jeti düştü! Bakan duyurdu: Pilot hayatını kaybetti

EGE'DE YUNAN JETİ DÜŞTÜ! BAKAN DUYURDU: PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika! Ege'de İskiri adasının 4 mil yakınlarında düşen Yunan jetinin pilotu öldü. Yunan basını, "Uçak it dalaşından dönüyordu" diye yazdı, TSK'dan açıklama geldi: Bölgede Türk jeti yoktu.

Tarih : 12 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Ege'de Yunan Jeti Düştü! Bakan Duyurdu: Pilot Hayatını Kaybetti(10/10)6

Yunan Hava kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 tipi bir savaş uçağı, Ege'de Skiros Adası yakınlarında denize düştü. AFP haber ajansı, Yunan pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

SAAT 12.15'TE TEMAS KESİLDİ

Yunan basını, uçak ile saat 12.15'te Skyros Adası'nın kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı.

NEDEN DÜŞTÜĞÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.

"İT DALAŞINDAN DÖNÜYORDU" İDDİASI

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis, uçağın Ege'de Türk uçaklarını it dalaşına katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğü bilgisini paylaştı.

TSK: BÖLGEDE TÜRK JETİ YOKTU

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Jetin Ege'de Yunan hava sahasını ihlal eden Türk savaş uçaklarını püskürtme operasyonlarında kullanıldığı" yönündeki iddiaları çürüten bir açıklama yaptı. TSK, uçağın düştüğü sırada herhangi bir Türk jetinin bölgede bulunmadığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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