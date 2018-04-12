Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.

PİLOT KAYIP, ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

NEDEN DÜŞTÜĞÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: haberinburada