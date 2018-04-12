EGE'DE YUNAN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ: PİLOT KAYIP!
Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.
PİLOT KAYIP, ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
NEDEN DÜŞTÜĞÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Geminin Kaptanı İlk Kez Konuştu: Demir Atsaydım Ölümlü Kaza Olurdu
- Elektrik Trafosuna Giren Hırsız, Feci Şekilde Yanarak Can Verdi
- Geminin Çarptığı Yalı İçin Karar Çıktı: İlk Müdahale Yapılacak, Yalı Yıkılmayacak
- Düşen Yunan Savaş Uçağıyla İlgili Tsk'dan İlk Açıklama
- İçişleri, 'soylu'ya Polis Takibi' Haberini Yalanladı
EKONOMİ HABERLERİ
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
- Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar