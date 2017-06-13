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Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar
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ege'deki deprem sonrası yunanistan'dan flaş karar

EGE'DEKİ DEPREM SONRASI YUNANİSTAN'DAN FLAŞ KARAR

Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara yol açtığı, 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki iki köy boşaltılıyor. Bölgeden gelen yeni görüntüler adanın bir bölümünün resmen harabeye döndüğünü gözler önüne seriyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar(7/10)9


Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, Yunanistan'ın Midilli Adası'nı vurdu. Onlarca ev ve işyeri ile okullarda hasar meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Helen Valeyi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı. Valeyi'nin enkaz altındaki cesedinin köpeği tarafından bulunduğu öğrenildi.



Depremde, zarar gören okullar tatil edildi, sınavlar ertelendi. Asker ve polis, yıkılan ev ve işyerlerinde önlemleri arttırırken, bazı köprü ve yolların da depremde kullanılamaz hale geldiği, onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.



Depremde en büyük hasar, adadaki Vrisa ve Plomari köylerinde yaşandı. Enkaz altında kalan başka kişilerin de olabileceği düşünülerek arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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