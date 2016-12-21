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EĞİTİME KAR ENGELİ! HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?


EĞİTİME KAR ENGELİ! HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Tarih : 21 Aralık 2016, 09:26
Puan Ver : Eğitime Kar Engeli! Hangi İllerde Okullar Tatil?(8/10)10


DÜZCE



Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yığılca ile  Kaynaşlı ilçelerindeki eğitim öğretim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği  bildirildi.



İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde  etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı  belirtildi.



Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı  veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm  okullarda eğitim öğretime bugün ara verileceği kaydedildi.



ÇORUM



Çorum'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime  bugün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren  kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar yüzünden  mağduriyet yaşanmaması için Osmancık, Sungurlu ve Kargı ilçelerinde eğitime ara  verilmesi kararlaştırıldı.



Yapılan değerlendirme kapsamında Osmancık ilçesinde tüm okullarda,  Sungurlu ilçesindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler  için, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün  eğitime ara verildiği öğrenildi.



KASTAMONU



Kastamonu kent merkezinde, yoğun kar yağışı  nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, kent merkezinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava  koşulları nedeni ile eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.  



KARABÜK



KARABÜK'te kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Karabuk Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada hamile ve engelli kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı bildirdi. (DHA)



BARTIN



Bartın'da kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği  bildirildi.



Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar, soğuk ve  buzlanmadan dolayı 21 Aralık Çarşamba il genelindeki tüm okullarda eğitime ara  verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, il genelinde hamile ve engelli tüm kamu  çalışanlarının da bugün idari izinli sayıldığı ifade edildi.



GAZİANTEP



Gaziantep'te etkili kar nedeniyle il genelinde  eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  kentte etkili olan kar yapışı nedeniyle bazı kararlar alındığını söyledi.



Kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Mete, hava  durumuna göre bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür de üniversite öğrencilerine  bugün izin verildiğini açıkladı.



KİLİS



Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara  verildi.



Vali İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi hesabında yaptığı  açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.



Çataklı açıklamasında, gece başlayan kar yağışı dolayısıyla ilkokul,  ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Eğitime  Kar  Engeli  Hangi  İllerde  Okullar  Tatil    haber

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