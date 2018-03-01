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Eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyip cep telefonuna çektiler

EĞLENCE MEKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYİP CEP TELEFONUNA ÇEKTİLER

Beylikdüzü'nde eğlence mekanına gerçekleştirdikleri silahlı saldırı anını cep telefonuyla çekip babalarına gönderen saldırganlar yakalandı.

Tarih : 01 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Düzenleyip Cep Telefonuna Çektiler(7/10)3

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyip saldırı anını görüntüleyen 2 şüpheli yakalandı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Şubat'ta Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin Selçuk A. ve Emre A. olduğunu belirledi.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Tespitler doğrultusunda, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.

SALDIRIYI CEP TELEFONUNA ÇEKİP BABALARINA ATTILAR

Ayrıca, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri sırada kendilerini cep telefonuyla görüntüledikleri ve bu görüntüyü babalarına gönderdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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