Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay motosikletle geldikleri bir eğlence mekanını kurşunlayan iki kişiden biri, selfie çekip olayı babasına gönderdi. Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay motosikletle geldikleri bir eğlence mekanını kurşunlayan adam, kendi videosunu çekip olayı babasına gönderdi. Adamın eğlence mekanına ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİRİ KURŞUNLADI DİĞERİ SELFIE ÇEKTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ne bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce bir anlaşmazlık bulunan iş yerinin önüne gece 04.40 sıralarında gelen 2 şüpheli şahıstan birisi motosikletten inerek belindeki silahı çıkardı. Şüpheli şahıslardan birisi iş yerine rast gele ateş ederken diğeri ise cep telefonu ile selfie çekerek olayı babasına gönderdi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelinin bu hareketi neden yaptığı anlaşılamazken, olayı gerçekleştiren şahıslar kaçtıktan bir süre sonra silahla birlikte, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Dedektiflerince yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildikleri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedildi .

Kaynak: haberinburada