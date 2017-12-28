Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı, arkadaşları Arda Turan ve Oğulcan Engin'le Etiler Fenix'teydi. Mekan çıkışı görüntü vermek istemeyen Arda Turan'a çalışanlar tarafından kaçırma operasyonu düzenlendi.

ACUN, AMERİKA'YA AÇILIYOR

Yurtdışına konsantre olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Dünyaya televizyonculuğumuzu ispat etmek istiyorum. Kolombiya ve Arjantin projelerimiz var. Amerika çok önemli bir sinyal verdi. Başarımız bize ABD'yi getirdi" açıklamasını yaptı.

ARDA YAN VİLLADAN KAÇTI

Mekan çıkışı görüntü vermek istemeyen Arda Turan'a çalışanlar tarafından kaçırma operasyonu düzenlendi. Turan, personel çıkışından merdivenle yan villanın bahçesine kaçıp kendisini bekleyen taksiyle Etiler'den kaçtı.

Kaynak: haberinburada