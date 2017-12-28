EĞLENMEK İÇİN GİTTİĞİ MEKANDAN KENDİNİ KAÇIRTTI
Eğlenmek için gittiği mekandan çıkarken görüntü vermek istemeyen Arda Turan, çalışanlar tarafından yan villanın bahçesinden kaçırıldı.
Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı, arkadaşları Arda Turan ve Oğulcan Engin'le Etiler Fenix'teydi. Mekan çıkışı görüntü vermek istemeyen Arda Turan'a çalışanlar tarafından kaçırma operasyonu düzenlendi.
ACUN, AMERİKA'YA AÇILIYOR
Yurtdışına konsantre olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Dünyaya televizyonculuğumuzu ispat etmek istiyorum. Kolombiya ve Arjantin projelerimiz var. Amerika çok önemli bir sinyal verdi. Başarımız bize ABD'yi getirdi" açıklamasını yaptı.
ARDA YAN VİLLADAN KAÇTI
Mekan çıkışı görüntü vermek istemeyen Arda Turan'a çalışanlar tarafından kaçırma operasyonu düzenlendi. Turan, personel çıkışından merdivenle yan villanın bahçesine kaçıp kendisini bekleyen taksiyle Etiler'den kaçtı.
Kaynak: haberinburada
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