Ayrılıktan Aylar Sonra Ece Erken Bombayı Patlattı
Araç Sahipler Dikkat! Motorine Bu Gece Yarısı Zam Geliyor
Avustralya'da Dört Büyük Banka Bitcoin Hesaplarını Dondurdu
Real Madrid Harry Kane'i Alırsa, Fernandao Fenerbahçe'de Kalacak
Dolar Düşüşe Geçti
Hollanda Basını: Sneijder, Bülent Uygun'un Takımıyla Anlaştı
Barça'yı Yıkan Sözleşme! 1 Kuruş Ödemeden Serbest Kalacak
Egzoz Emisyon Muayenesi Yaptırmayana Ceza!
Ünlü Teknik Adam Resmen Açıkladı: Latovlevici'yi İstiyoruz
Avustralya'nın Hedefi Büyük: Hint Keneviri İhracında Liderlik
Anadolu Efes, Panathinaikos'a 90-79 Mağlup Oldu
Karaciğer Hastalığı Eski Kalecinin Sonu Oldu
Nerede Kalmıştık Akımına Son Katılan İsim Ümit Davala!
Thy, 2018'de 11,8 Milyar Dolar Gelir Hedefliyor
Sam Allardyce Kariyer Rekorunu Cenk Tosun'la Kırdı
Samsunspor'da Deprem! Tam 8 Futbolcu Serbest Kaldı
Enes Ünal'lı Villarreal Kupada Avantajı Kaybetti
Arsenal Yunan Futbolcu Konstantinos Mavropanos'u Kadrosuna Kattı
Mohamed Salah'a Büyük Onur! Yılın Futbolcusu Seçildi
Canlı Yayında Atletli Pozunun Konuşulduğunu Görünce Çılgına Döndü

egzoz emisyon muayenesi yaptırmayana ceza!

EGZOZ EMİSYON MUAYENESİ YAPTIRMAYANA CEZA!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine 5 bin 270 lira para cezası kesecek.

Tarih : 05 Ocak 2018, 09:40
Puan Ver : Egzoz Emisyon Muayenesi Yaptırmayana Ceza!(8/10)7


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı.



Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.



PULU OLMAYAN BİN 206 LİRAYI HAZIRLASIN



Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek.



2018'DE DE DEVAM EDECEK



Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Egzoz  Emisyon  Muayenesi  Yaptırmayana  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER