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EHLİYET SINAVINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK


EHLİYET SINAVINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Tarih : 14 Haziran 2017, 12:31
Puan Ver : Ehliyet Sınavında Önemli Değişiklik(5/10)7


Milli Eğitim Bakanlığınca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı kalkacak. Sınav sorularını elektronik ortamda yanıtlayacak adaylar, kullanıcı dostu bilgisayar uygulama ara yüzü ile yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma kaygısından kurtulacak. Uygulama sayesinde adaylar, randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek, sınav bitiminde sonuçlarını hemen öğrenebilecek.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erecek, adaylar soruları bilgisayar üzerinde yanıtlayacak.





Daha önce Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, Bursa, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Balıkesir, Denizli, Düzce, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ'da bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçmesiyle 2018'den itibaren motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması uygulaması sona erecek.



Yurt geneline yaygınlaştırılacak e-sınav salonlarında, yılda 4 milyon 298 bin 770 adayın sınava girmesi öngörülüyor.



Adaylar, yeni uygulamayla elektronik ortamda görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ehliyet  Sınavında  Önemli  Değişiklik    haber

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