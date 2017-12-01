EHLİYET SINAVLARI 81 İLDE E-SINAV MERKEZLERİNDE YAPILACAK
MEB, ehliyet, açık ortaokul ve açık lise sınavlarını 81 ilde elektronik sınav merkezlerinde yaparak bu alanda dijital dönüşümü başlatacak.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor. Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.
92 MERKEZ DAHA AÇILACAK
MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.
İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak. ENGELLİYE ÖZEL TASARIM
Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merkezi, Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde kurulacak. Bin kişi kapasiteli merkez, önemli bir boşluğu dolduracak.
Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.
Yapılan dijital yenilikle vatandaşların istedikleri zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava girebilmelerine imkan sağlanacak. HATALAR EN AZA İNECEK
Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek.
Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.
Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.
Kaynak: haberinburada
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