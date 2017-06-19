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EHLİYET SINAVLARINDA ESKİ SORU DÖNEMİ SONA ERDİ!


EHLİYET SINAVLARINDA ESKİ SORU DÖNEMİ SONA ERDİ!
Tarih : 19 Haziran 2017, 13:21
Puan Ver : Ehliyet Sınavlarında Eski Soru Dönemi Sona Erdi!(10/10)10


Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda Trafik Mevzuatı Komisyonu tarafından ehliyet alacaklar için uygulanacak teori sınavı soruları, güncel öğrenim programlarına uygun olarak yeniden düzenlendi ve farklı soru teknikleri ile görsellerden faydalanılarak yeni sorular oluşturuldu.



Bakanlıkça, ehliyet sınavı soru havuzuna eklemeler yapılarak sayı 3 bin 250'ye yükseltildi. MEB'in soru havuzu geliştirme çalışmaları devam ederken, soru sayısının yükseltilmesi, farklı soru teknikleri ve şekilli soruların eklenmesiyle sürücü adaylarının daha önceki sınavlarda çıkmış sorularla karşılaşma ihtimali de düşürüldü.



Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.



Bakanlığın güncellediği yeni havuzdaki sorular, daha çok şekilsel içeriklerden oluşuyor. Sürücü adayları, 29 Temmuz 2017'de yapılacak teori sınavına yeni sorularla girecek.



 



kaynak:milliyet








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