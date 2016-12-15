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EHLİYET ÜCRETLERİYLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA!


EHLİYET ÜCRETLERİYLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA!
Tarih : 15 Aralık 2016, 11:35
Puan Ver : Ehliyet Ücretleriyle İlgili Kritik Açıklama!(6/10)6


Kayseri Emniyet Müdürlüğü, son günlerde sosyal medyada, '2017 Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının devlet hastanelerinden 350-400 TL bedelle alınacağına' dair iddia ve paylaşımlar üzerine bunun gerçek olmadığını açıkladı.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü sağlık raporlarının, 'Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine dair Yönetmelik' hükümleri kapsamında, aile hekimliği, devlet hastaneleri veya özel hastanelerden alınmaya devam edileceği ifae edildi. Açıklamada, "Sosyal medyadaki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, bu yönde Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir çalışma yapılmamaktadır" denildi.



 



kaynak:milliyet








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