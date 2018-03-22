Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerinin yarım saatlik kovalamacası sonucu kaza yaptı. Yakalanan şüpheliler alkollü olduklarını ceza yememek için kaçtıklarını söyledi.

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde uygulama noktasında gerçekleşen olayda E-5 karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yanındaki iki arkadaşı ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 Kilometrelik kovalamacanın ardından, alkollü sürücü Ataşehir İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak'ta kaza yaptı. İki ilçenin de polis ekipleri kaçan otomobilde ki şahısları yakaladı.

"ALKOLLÜYÜZ DİYE KAÇTIK, KORKTUK CEZA YEMEKTEN"

Kaçan otomobilde alkollü sürücünün arkadaşı Alkol aldıklarını belirterek "Alkollüyüz diye kaçtık, ceza yemekten korktuk" dedi

Şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada