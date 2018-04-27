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Ekmek teknesi yıkılan Hadise'ye bir şok daha

EKMEK TEKNESİ YIKILAN HADİSE'YE BİR ŞOK DAHA

Bodrum Yalıkavak'taki plajı haciz nedeniyle yıkılan Hadise, ikinci kez haciz şoku yaşadı. Ablasının satın aldığı otomobilin 200 bin TL'lik borcunu ödemeyen Hadise'nin ofisine haciz geldi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Ekmek Teknesi Yıkılan Hadise'ye Bir Şok Daha(9/10)5

Bodrum Yalıkavak'ta iki sezon işlettiği plajın mülk sahibine 900 bin TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde haciz işlemleri başlatılan Hadise, ikinci kez haciz şokuyla karşı karşıya kaldı.

OFİSİNE HACİZ GELDİ

Türkiye'deki mali işlerini ablası Hülya Açıkgöz'ün üzerinden yürüttüğü ve banka hesaplarının boş olduğu iddia edilen şarkıcının, Beşiktaş'taki iki ofisine haciz memurları ve avukatlarla girildi.

HACİZ İŞLEMLERİ 3 SAAT SÜRDÜ

Gidilen ilk adresin boş olduğunun anlaşılması üzerine, farklı bir yerde bulunan ofisteki haciz işlemleri yaklaşık üç saat sürdü. Şarkıcının ablasının satın aldığı bir otomobilin, ödenmeyen 200 bin TL'lik borcu nedeniyle işlemin başlatıldığı öğrenildi. Mekana giden Hadise'nin avukatlarının, en kısa zamanda borcu ödeyeceklerini taahhüt etmesiyle, memurlar işlem başlatmadan ofisten ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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