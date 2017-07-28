EKMEK TEKNESİNİ AFETTEN KORUMAYA ÇALIŞAN SİMİTÇİ: VÜCUDUM ÇOK ACIYORDU
Taksim Meydanı'nda dün akşam şiddetli yağmur, dolu ve rüzgara karşı ekmek teknesi olan simit tezgahını tutmaya çalışırken görüntülenen simitçi ''Vücudum çok acıyordu'' dedi.
İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağmur, dolu ve rüzgara dışarıda yakalanan vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadılar. Taksim Meydanı'nda dün ekmek teknesini korumaya çalışırken görüntülenen simitçi, bugün işinin başına geçti ve o anları anlattı.
"EKMEK KAZANIYORUM BEN BURADAN"
Suriye deki iç savaştan kaçıp 3 yıl önce İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali isimli genç "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor anlatılacak bir şey değil" diye konuştu.
Hasar gören tezgahlarını tamir eden simitçi ve kestaneci bu sabah yeniden işlerine devam etti.
Kaynak: haberinburada
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